Enzo Fernandez đang đứng giữa một nghịch lý khó giải tại Manchester City, nơi những khoản đầu tư khổng lồ chưa tạo ra hàng tiền vệ như kỳ vọng. Đội bóng từng thắng 7 trận liên tiếp nay bất ngờ nhận 3 thất bại liền tại Premier League, đẩy Enzo Maresca vào tình thế phải thay đổi. Câu chuyện về cách sử dụng ngôi sao Argentina trở thành chủ đề chiến thuật được người đọc quan tâm trong những nội dung phân tích bóng đá Anh trên website 8xbet.

Những bản hợp đồng đắt giá như Enzo Fernandez chưa tạo nên sức mạnh

Hơn 320 triệu bảng đã được Man City dành cho cuộc cải tổ khu trung tuyến, với mục tiêu xây dựng nền tảng đủ sức cạnh tranh lâu dài. Trong đó, Enzo Fernandez và Elliot Anderson đều là những thương vụ vượt mốc 100 triệu bảng, mang theo kỳ vọng rất lớn. Thế nhưng, chất lượng cá nhân chưa chuyển hóa thành sự ăn ý cần thiết trong hệ thống của Maresca.

Vấn đề không đơn thuần nằm ở phong độ của một cầu thủ mà xuất phát từ cách những mắt xích hoạt động cùng nhau. Khi hàng tiền vệ thiếu người giữ nhịp và che chắn, hàng phòng ngự thường xuyên phải đối diện các tình huống nguy hiểm. Đây là lý do Man City cần nhìn lại cách vận hành thay vì chỉ trông chờ những ngôi sao tự tạo khác biệt.

Ba nút thắt chiến thuật khiến Maresca đau đầu

Những hạn chế của Enzo Fernandez và các đồng đội thể hiện rõ qua vị trí hoạt động, khả năng chống phản công và hiệu quả đóng góp.

Hai tiền vệ giỏi nhưng thiếu sự bổ trợ

Elliot Anderson có nền tảng thể lực dồi dào, tranh chấp quyết liệt và thường xuyên đưa bóng lên phía trước. Trong khi đó, Enzo Fernandez nổi bật ở kỹ thuật xử lý, khả năng quan sát và những đường chuyền mở ra cơ hội. Nếu được phân chia nhiệm vụ hợp lý, họ hoàn toàn có thể tạo thành bộ đôi đáng gờm.

Thực tế lại cho thấy cả hai thường xuyên di chuyển sang bên phải khu trung tuyến, khiến khoảng trống xuất hiện ở những vị trí khác. Khi tiền vệ Argentina dâng cao hỗ trợ tấn công, Anderson phải đảm nhiệm quá nhiều công việc phòng ngự. Sự chồng chéo này khiến Man City mất cân bằng ngay khi đối thủ giành lại quyền kiểm soát bóng.

Những khoảng trống bị đối thủ khai thác liên tục

Khó khăn gia tăng khi Rayan Cherki được bố trí phía trên bộ đôi tiền vệ trung tâm. Cầu thủ người Pháp mang đến khả năng sáng tạo nhưng đóng góp hạn chế trong các tình huống phòng ngự hơn Enzo Fernandez. Điều đó đòi hỏi những người chơi phía sau phải duy trì cự ly đội hình chặt chẽ hơn.

Man City đã phải nhận 17 cú sút từ các pha phản công nhanh, chỉ ít hơn Newcastle với 20 lần. Riêng thất bại trước Nottingham Forest, đối thủ tổ chức tới 8 đợt phản công, mức cao nhất trong một trận Premier League mùa này. Những con số này cho thấy hệ thống của Maresca đang thiếu phương án ngăn chặn nguy hiểm từ sớm.

Khi đóng góp cá nhân chưa tương xứng kỳ vọng

Trong trận gặp Nottingham, Enzo Fernandez chỉ thực hiện 4 hành động phòng ngự, thậm chí thấp hơn Cherki dù cầu thủ người Pháp vào sân từ ghế dự bị. Ở phía đối diện, Xaver Schlager có 14 hành động phòng ngự và Ryan Yates đạt 11. Sự khác biệt phản ánh những khó khăn của tuyến giữa Man City trong các cuộc tranh chấp.

Đáng lo hơn, khả năng hỗ trợ tấn công của tiền vệ Argentina cũng chưa đạt hiệu quả mong muốn. Anh chưa ghi bàn từ bóng sống cho đội bóng mới trong khi số lần tắc bóng và thu hồi quyền kiểm soát trung bình mỗi 90 phút đều giảm so với thời còn khoác áo Chelsea. Enzo Fernandez vì thế chưa thể tạo ra ảnh hưởng đủ lớn để bù đắp những hạn chế khi không có bóng.

Con đường nào giúp Man City thoát khỏi bế tắc?

Maresca cần tìm cách khôi phục sự cân bằng mà tuyến giữa từng có dưới thời Pep Guardiola, đồng thời tận dụng đúng phẩm chất của từng cầu thủ.

Bouaddi và phương án tái thiết bộ khung

Sự ra đi của Bernardo Silva khiến Man City mất một cầu thủ đặc biệt giỏi duy trì cấu trúc đội hình. Tiền vệ Bồ Đào Nha hiểu khi nào cần lùi sâu, hỗ trợ đồng đội và ngăn đối thủ phản công ngay từ khu trung tuyến. Xét về khả năng kết nối lối chơi, khoảng trống anh để lại thậm chí có thể lớn hơn tổn thất từ việc mất Rodri.

Ayyoub Bouaddi là phương án đáng cân nhắc để khắc phục tình trạng này. Dù mới có 177 phút thi đấu tại Premier League, cầu thủ trẻ sở hữu sức mạnh tranh chấp và ý thức giữ vị trí phù hợp với vai trò tiền vệ thấp nhất. Nếu Bouaddi đảm nhiệm nhiệm vụ che chắn, Anderson sẽ có thêm điều kiện gây sức ép mà không phải liên tục lùi về giải quyết khoảng trống.

Đẩy Fernandez lên cao trước thử thách Fulham

Khi khu vực phía sau được bảo vệ tốt hơn, Enzo Fernandez có thể được thử nghiệm ở vị trí số 10. Đây là vai trò cho phép anh tận dụng khả năng giữ bóng, chuyền sáng tạo, kiếm những quả đá phạt và chọn thời điểm xâm nhập vòng cấm. Phương án còn lại là để tiền vệ Argentina dự bị, nhường vị trí sáng tạo cho Cherki.

Cuộc tiếp đón Fulham cuối tuần này sẽ kiểm chứng khả năng điều chỉnh của Maresca. Man City đã thắng đối thủ 17 trận liên tiếp và ghi ít nhất 2 bàn trong mỗi trận, nhưng từng để lọt lưới 4 lần tại Craven Cottage mùa trước dù thắng 5-4. Sau 3 thất bại liên tiếp, đội chủ sân Etihad cần một màn trình diễn chắc chắn thay vì tiếp tục chiến thắng bằng cách lấy công bù thủ.

Kết luận

Enzo Fernandez không thiếu tài năng, nhưng mức phí chuyển nhượng hơn 100 triệu bảng không thể bảo đảm một vị trí đá chính bất kể hiệu quả chiến thuật. Maresca cần quyết định nên đưa tiền vệ Argentina lên cao hay trao cơ hội cho phương án phù hợp hơn với cấu trúc đội hình. Chỉ khi những mắt xích phối hợp đúng vai trò, Man City mới có thể biến khoản đầu tư 320 triệu bảng thành sức mạnh thực sự.