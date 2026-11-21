Canyon là một trong những tuyển thủ đi rừng có tầm ảnh hưởng lớn nhất lịch sử Liên Minh Huyền Thoại Hàn Quốc, nổi bật với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ. Từ DAMWON Gaming đến Gen.G, ngôi sao sinh năm 2001 liên tục chứng minh đẳng cấp tại những giải đấu khắc nghiệt nhất. Sau khi chia tay Gen.G, tương lai của anh tiếp tục thu hút sự chú ý trong cộng đồng Esports, đặc biệt là những người thường xuyên theo dõi các giải đấu LMHT qua 8xbet.

Canyon và hành trình chinh phục đỉnh cao thế giới

Kim Geon-bu sinh ngày 18/6/2001 tại Hàn Quốc, bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp cho DAMWON Gaming vào cuối năm 2018. Sở hữu khả năng đọc bản đồ sắc bén cùng kỹ năng xử lý tình huống xuất sắc, Canyon nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trong đội hình trẻ đầy triển vọng. Bước ngoặt lớn xuất hiện tại Worlds 2020, khi DAMWON đánh bại Suning 3-1 trong trận chung kết để lần đầu bước lên đỉnh cao thế giới.

Màn trình diễn ấn tượng giúp Canyon nhận danh hiệu MVP chung kết Worlds 2020, khẳng định vị thế của một người đi rừng hàng đầu. Cùng Nuguri, ShowMaker, Ghost và BeryL, anh tạo nên thế hệ vàng đưa DAMWON trở thành thế lực đáng gờm của LMHT Hàn Quốc. Năm 2021, đội tuyển đổi tên thành DWG KIA, tiếp tục vô địch LCK mùa Xuân và mùa Hè nhưng lần lượt thất bại 2-3 tại chung kết MSI và Worlds, trước khi tuyển thủ này rời tổ chức vào cuối năm 2023.

Những danh hiệu khẳng định đẳng cấp của Canyon

Chuyển sang Gen.G đầu năm 2024, tuyển thủ người Hàn Quốc tiếp tục chứng minh khả năng thích nghi và duy trì phong độ tại môi trường cạnh tranh mới.

Mùa giải 2024 mở ra thời kỳ thành công

Tháng 1/2024, Canyon chính thức gia nhập Gen.G sau nhiều năm gắn bó với DAMWON và DWG KIA. Sự thay đổi môi trường không khiến anh đánh mất khả năng kiểm soát khu vực rừng hay phối hợp cùng đồng đội. Ngược lại, tuyển thủ sinh năm 2001 nhanh chóng hòa nhập với hệ thống chiến thuật mới, góp phần tạo nên sức mạnh vượt trội cho đội tuyển.

Gen.G lần lượt giành chức vô địch LCK mùa Xuân, LCK mùa Hè và MSI 2024. Đặc biệt, danh hiệu MSI đầu tiên giúp người đi rừng tài năng bổ sung mảnh ghép quan trọng vào bộ sưu tập thành tích quốc tế. Những chiến thắng liên tiếp cũng chứng minh anh có thể thành công trong nhiều đội hình khác nhau, thay vì chỉ phát huy năng lực bên cạnh những đồng đội quen thuộc.

Năm 2025 tiếp tục mang về nhiều chiếc cúp

Bước sang mùa giải 2025, Gen.G vẫn duy trì sức cạnh tranh mạnh mẽ tại các sân chơi lớn. Canyon cùng đồng đội bảo vệ thành công chức vô địch MSI, đồng thời đăng quang Esports World Cup và tiếp tục lên ngôi tại LCK. Thành tích này đưa anh vào nhóm tuyển thủ sở hữu bộ sưu tập danh hiệu ấn tượng nhất ở vị trí đi rừng.

Điều đáng chú ý nằm ở khả năng duy trì hiệu suất qua nhiều mùa giải liên tiếp. Trong môi trường LMHT chuyên nghiệp, sự thay đổi liên tục của bản cập nhật và chiến thuật thường khiến nhiều tuyển thủ gặp khó khăn. Tuy nhiên, ngôi sao Gen.G vẫn giữ được vai trò quan trọng nhờ khả năng điều chỉnh lối chơi phù hợp với yêu cầu của từng trận đấu.

Worlds 2026 để lại nhiều cảm xúc trái chiều

Mùa giải 2026 tiếp tục mang đến những dấu mốc đáng nhớ khi Canyon cùng Gen.G vô địch LCK Cup và LCK mùa Hè. Anh còn được trao danh hiệu MVP tại LCK Cup, khẳng định đóng góp nổi bật trong hành trình chinh phục danh hiệu. Những kết quả tích cực tạo nền tảng để đội tuyển bước vào Worlds với tham vọng giành chức vô địch thế giới.

Tại bán kết Worlds 2026, Gen.G đánh bại Invictus Gaming 3-0 và Canyon được bình chọn là MVP trận đấu. Tuy nhiên, đội tuyển Hàn Quốc thất bại 1-3 trước Bilibili Gaming trong trận chung kết, khiến anh lần thứ hai về nhì tại giải đấu này. Sau ba lần góp mặt ở chung kết Worlds, tuyển thủ sinh năm 2001 sở hữu một chức vô địch năm 2020 cùng hai danh hiệu á quân vào năm 2021 và 2026.

Chương mới tại HLE và tham vọng tiếp tục thống trị

Sau ba mùa giải gắn bó, Gen.G thông báo hợp đồng của Canyon đã hết hạn, đồng nghĩa tuyển thủ 25 tuổi chính thức trở thành tuyển thủ tự do. Quyết định chia tay khép lại giai đoạn thành công với nhiều danh hiệu quốc nội và quốc tế, đặc biệt là hai chức vô địch MSI liên tiếp. Dù chưa thể cùng Gen.G nâng cao Summoner’s Cup, anh vẫn để lại dấu ấn sâu đậm nhờ phong độ ổn định và những màn trình diễn nổi bật tại các trận đấu quan trọng.

Theo Sheep Esports, Canyon có khả năng gia nhập Hanwha Life Esports trong mùa giải LCK 2027 để thay thế Seo “Kanavi” Jin-hyeok ở vị trí đi rừng. Nếu thương vụ hoàn tất, anh sẽ tái hợp người đồng đội cũ Kim “Kiin” Gi-in, đồng thời sát cánh cùng Zeka và Gumayusi trong đội hình giàu tham vọng. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm thi đấu quốc tế, khả năng kiểm soát bản đồ và những ngôi sao chất lượng có thể giúp HLE trở thành đối thủ đáng gờm tại LCK cũng như các giải đấu toàn cầu.

Kết luận

Canyon đã xây dựng vị thế huyền thoại bằng chức vô địch Worlds 2020, hai danh hiệu MSI cùng hàng loạt chiến tích tại LCK. Ở tuổi 25, tuyển thủ Hàn Quốc vẫn sở hữu kinh nghiệm, kỹ năng và bản lĩnh để tiếp tục cạnh tranh những danh hiệu lớn. Nếu gia nhập HLE trong mùa giải 2027, anh sẽ có thêm cơ hội viết tiếp hành trình đáng nhớ của một trong những người đi rừng xuất sắc nhất lịch sử LMHT.